Zelenskyj ostře na Orbána: Běž se podívat na památník bot v Budapešti a rozhodni se, za kým stojíš

„Poslouchej, Viktore, víš, co se děje v Mariupolu? Prosím tě, jestli můžeš, zajdi na vaše nábřeží. Podívej se na ty boty. A uvidíš, jak se v dnešním světě může masové zabíjení opakovat,” pokračoval Zelenskyj.

„Protože to je to, co Rusko dělá. V Mariupolu jsou dnes také takové boty a lidé. Dospělí, děti, vnoučata. Tisíce a tisíce jich už odešly. A vy stále váháte, zda mají být sankce zavedeny? A váháte, zda povolit přepravu zbraní přes vaši zemi? A váháte, zda obchodovat s Ruskem, nebo ne? Na váhání není čas. Nastal čas, abyste se rozhodli. Věříme ve vás! Potřebujeme vaši pomoc! Věříme ve vaše lidi! Věříme v Evropskou unii a věříme, že v rozhodující chvíli bude s námi i Německo,” apeloval na Orbána.