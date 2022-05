Marshallův plán pro Ukrajinu: Česko je na dárcovské konferenci mezi nejštědřejšími

(Od našeho zvláštního zpravodaje) - Konference má tři cíle: zajistit humanitární podporu pro ukrajinský lid, co nejvíce podpořit tamní ekonomiku granty a půjčkami a obnovit infrastrukturu zdevastovanou ruskými okupanty.

„Myslím, že pokud se nám podaří správně investovat miliardy eur, tak to společně s reformami nejenom obnoví vaši zemi, ale vydláždí to vaši cestu do Evropské unie. Sláva Ukrajině,” řekla von der Leyenová na závěr svého vystoupení.