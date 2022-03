Umístit dítě do školky bude pro Ukrajince těžší než do ZŠ, vyplývá ze statistik

Nejvyšší možná kapacita třídy může být podle předpisů v mateřské škole 28 dětí, v základní 34.

Tento počet ve třídě nesmějí školy překročit ani při zvýšení své dosavadní kapacity, o které mohou kvůli válečným uprchlíkům z Ukrajiny požádat bez stanoviska hygieniků a stavebního úřadu.

Do školek chodilo v září podle dat ministerstva 360 490 dětí. Volných míst je asi 52 500, plyne ze studie, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí.

Studie popisuje dva scénáře počtu příchozích válečných utečenců. Podle nízkého by jich do Česka dorazilo 300 tisíc, podle vysokého 500 tisíc.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý uvedl, že z Ukrajiny do ČR od začátku ruské invaze přišlo zhruba 300 tisíc lidí. Přibližně polovinu tvoří děti. Autoři studie předpokládají, že dvě třetiny příchozích se usadí v ČR dlouhodobě.

Nejplnější školky v Praze, Pardubickém a Zlínském kraji

Ve věku mezi třemi a šesti roky by podle nich mohlo do Česka přijít 21 209 až 35 349 dětí. Dlouhodobě by jich pak mohlo zůstat 14 140 až 23 566.

Děti od tří let by ve spádových školkách měly mít podle legislativy zaručené místo. Platí to i pro cizince s místem pobytu ve spádovém obvodu. Pro děti od pěti let je předškolní vzdělávání povinné.

Nejplnější třídy ve školkách byly v září v průměru v Praze, Pardubickém a Zlínském kraji. Průměrný kolektiv tam měl velikost 22,1 dítěte. Nejméně se jich scházelo ve třídách v kraji Vysočina a Ústeckém kraji, a to 20,7.

Díky zákonu s opatřeními na pomoc běžencům kvůli ruské invazi mohou školy požádat o zvýšení kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě bez stanoviska hygieniků a stavebního úřadu.

Takové zvýšení kapacity může fungovat do 31. března 2023, kdy platnost zákona skončí. Stále přitom platí, že nejvyšší počet dětí ve třídě školky nemá přesáhnout při povolení výjimky 28.

V základních školách bylo v září 964 571 žáků, průměrná třída jich měla 19,3. Maximální počet dětí ve třídě má být podle předpisů i s výjimkou 34.

Ve věku od šesti do 15 let by podle studie do Česka mohlo utéct při nižším scénáři 73 268 dětí a při vyšším 122 114. Setrvat by jich v ČR mohlo dlouhodobě 48 846 až 81 409.

Nereálné číslo volných míst?

Experti ve studii uvedli, že volných by podle dat MŠMT mělo být v základních školách 355 326 míst. Toto číslo je podle nich ale nereálně vysoké.

„Příčinou je historie administrativně-správního nastavení a absence potřeby reálné kapacity zjišťovat a aktualizovat. Nereprezentuje tak skutečnost, která je alespoň v tomto roce lépe vyjádřena naplněností tříd,“ vysvětlili.

Zápis českých dětí do základních škol bude v dubnu, do školek v první polovině května. Pro běžence z Ukrajiny se uskuteční až od 1. června do 15. července.

Kvůli nedostatku míst ve školkách chce pro ukrajinské předškoláky ministerstvo práce podpořit vznik dětských adaptačních skupin. Plánuje na ně uvolnit 300 až 400 milionů korun.

Dotační program pro obce, kraje, neziskové organizace či státní instituce by se mohl spustit v polovině dubna.