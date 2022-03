Ukrajinský novinář popsal mučení, které zažil v ruském zajetí

Od novinářů si vypůjčil auto, po cestě do vesnice ho ale zasáhla kulometná střelba. Podle Nikity na něj ruští vojáci vystřelili třicetkrát až čtyřicetkrát i přes to, že měl na autě viditelný nápis označující novináře. Ruská jednotka jej zajala poté, co s autem narazil do stromu. Opakovaně jej přitom mlátili pažbami zbraní. Podle Nikity vojáci nevěřili, že je civilistou. Považovali ho za ukrajinského špióna, který měl prozradit ruské pozice pro navádění dělostřelecké palby.