Ukrajinky s dětmi v Bečově vyděsil poplach hasičů

„Když jsme společně vyplňovali papíry, tak místní dobrovolní hasiči zrovna houkli sirénami poplach,“ popisovala Právu Markéta Kolářová, zástupkyně bečovského kastelána. „Na maminkách bylo vidět, jak znejistěly, nevěděly, co se děje. Museli jsme jim hned vysvětlit, že je to pouze požární poplach, že se tak svolávají hasiči, protože někde hoří nebo spadl strom přes cestu či došlo k autonehodě,“ dodala Kolářová.

Podle ní jsou všichni uprchlíci rádi, že mají postel a místo, kde je ticho, protože přišli ze Sumské oblasti, kde jenom přes kopec na sousední město padaly bomby a všechno kolem houkalo. „Nedalo se vůbec spát, protože se všechno okolo otřásalo. Chodili se schovávat do sklepa. Bylo to prý opravdu hrozné,“ pokračovala zástupkyně kastelána.

„Některé maminky putovaly přes celou Ukrajinu pěšky. Jedny říkaly, že šly tři dny, další že pět dní,“ prozradila Kolářová s tím, že většina překročila hranici do Polska a odtud už dále cestovala vlakem.

„Jedna ze skupinek a také maminka s babičkami, které se ubytovaly zatím jako poslední, mají velkou snahu se domluvit česky, snaží se pochytávat česká slova. Další skupinka moc snahu nemá, ale ta používá překladače z internetu nebo přecházíme do angličtiny,“ doplnila Markéta Kolářová s tím, že jídlo si ženy zařizují samy, protože již dosáhly na příspěvek státu. Vedení města chce ale podle pracovnice hradu iniciovat schůzku všech uprchlíků (další jsou třeba v místních hotelích anebo v soukromí), aby se dojednal například způsob zajištění školní docházky a podobně.

Většina z ukrajinských žen přijela jen s taškami nebo malými kufříky. „Maminky s malými dětmi jsou vděčné opravdu za všechno. Donesly jsme s kamarádkou obnošené šatstvo po jejích klucích a ženy byly nesmírně vděčné, protože toho mají naprosté minimum,“ popisovala zástupkyně s tím, že by běženkyně uvítaly i další oblečení nebo botičky pro děti od dvou do sedmi let. Také je nedostatek ručníků.