Ukrajincům bude pomáhat český dron Bivoj

„Pakliže se bavíme o radiovém signálu, tak ho lze poslat do vzdálenosti 50 až 60 kilometrů. Právě z takového okruhu může sbírat data a vrátit se,“ řekl novinářům zástupce firmy. K obsluze stačí i jen jeden člověk, pokud má dron nastaven autonomního pilota, ví, kam poletí a co má za úkoly.

V tomto fiktivním e-shopu mohou přispět lidé přímo na drony. „Jsme k dnešku na čtrnácti milionech, potřebujeme vybrat 30 milionů korun na pokrytí nákladů na kompletní sadu, což jsou dva pozorovací drony a deset bojových,” uvedl Dědek. „Ukrajinci řekli, že to chtějí vyzkoušet reálně v bojových podmínkách. V případě, že výrobek bude úspěšný, ukrajinská strana by vystavila provizorní certifikát, na jehož základě by se to nakupovalo,” řekl.