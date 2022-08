Ukrajina záměrně lidi nevarovala před hrozbou ruské invaze, uvedl Zelenskyj

Pokud by Kyjev předem varoval ukrajinské občany před možností ruské invaze, rozšířila by se na Ukrajině panika a Rusko by zemi ovládlo v řádu dní, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s deníkem The Washington Post. Mezinárodní partneři podle něj sice Ukrajinu s předstihem upozorňovali na potenciální ruský vpád, konkrétní data ale neposkytli.