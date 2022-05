Turecko navrhlo evakuovat zraněné ukrajinské bojovníky z Mariupolu po moři

Ocelárny Azovstal jsou poslední ukrajinskou baštou v přístavním městě Mariupol u Azovského moře. Podle plánu by měli být lidé evakuovaní z oceláren převezeni do přístavu Berďansk rovněž u Azovského moře a následně je turecká loď odveze přes Černé moře do Istanbulu, řekl Ibrahim Kalin.