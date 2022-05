Svět postihne mnoho ran, předpovídá Medvěděv

Medvěděv svůj příspěvek zveřejnil v pátek na sociální síti Telegram. To, že v něm půjde o chmurné vize, naznačuje i titulek vztahující se k datu publikace - Pátek třináctého.

Bývalý ruský prezident i premiér se v něm zamýšlí nad tím, co bude dál ve světě po sankcích uvalených vůči Rusku. Své prognózy rozepsal do deseti bodů, podle nichž má svět a Západ zvlášť neradostné vyhlídky.

Naznačuje také, že bude zesilovat energetická krize. A to zejména v těch zemích, které uvalily sankce na dodávky ruské energie. Medvěděv to doslova označuje za „střelbu do vlastní nohy“.