Senátorka Němcová kvůli podpoře Ukrajinců tepe Okamuru i Babiše

„Paní Majerová-Zahradníková, pane Babiši a pane Okamuro. Moc mě trápí, že kvůli nám máte málo jídla a je vám zima. Vím, jaké to je. Dám si už větší pozor a snad vyrostu, abych vám to mohla splatit. Nezlobte se na nás, prosím,” uvedla bývalá šéfka sněmovny Němcová ve svém příspěvku, který doplnila fotografií malé raněné dívenky.

Bývalý premiér Andrej Babiš poukázal před několika dny na to, že podle posledních průzkumů vlna podpory ukrajinským uprchlíkům od českých občanů už opadá. Lidé se podle něj obávají o svoji vlastní existenci, protože ekonomická situace státu není dobrá. V interpelaci směrem k současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS) se proto dotazoval, co přesně udělá pro obyčejné lidi.

Vyčetl pak též současné vládě, že ubytovává ukrajinské uprchlíky na lukrativních adresách v Praze: „V Praze nebyly byty pro zdravotně postižené, pro samoživitelky. A já jsem rád, že pro ukrajinské uprchlíky se našel byt na Haštalské a Zlatnické. To je pecka! Praha 1, Pařížská. Takže já se jen ptám, co budete dělat. Jak tedy bude ta výstavba?”

„Máme tu přes 17 tisíc zaregistrovaných dětí z Ukrajiny. Podle platné legislativy by měly být přijaty do mateřských a základních škol nejdříve naše děti, ale neděje se to. Mně z Olomoucka píšou lidé, jejichž děti nemohou nastoupit do mateřské školky, a to na úkor Ukrajiny,“ poukázala nedávno.