Rusko již naverbovalo tisíc dobrovolníků ze syrské armády a libanonského šíitského hnutí Hizballáh. Podle deníku The Daily Telegraph to tvrdí ukrajinská armáda. „Podle dostupných informací ruští okupanti přijali téměř tisíc dobrovolníků z takzvané armády Bašára Asada a Hizballáhu. Hlavním požadavkem jsou u zahraničních bojovníků zkušenosti s boji ve městě,“ prohlašují Ukrajinci.

Deník The Wall Street Journal dokonce tvrdil, že někteří syrští bojovníci se už dostali do Ruska a byli připraveni zasáhnout do bojů na Ukrajině. Činitel Pentagonu však podle listu The Guardian řekl, že zatím nejsou důkazy, že se tak stalo.