Rusko tvrdí, že Bělorusové obnovili dodávky proudu do Černobylu

Podle ukrajinské společnosti Enerhoatom by včasné neobnovení dodávek proudu do elektrárny poblíž běloruských hranic mohlo vést k úniku radiace, protože elektřina je nutná k chlazení 20.000 článků spotřebovaného jaderného paliva uskladněného v areálu elektrárny. Jejich oteplování by mohlo vést k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, dodal Enerhoatom s tím, že obnovení zásobování elektrickým proudem znemožňují pokračující boje.