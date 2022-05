Rusko napadne neutrální Moldavsko, tvrdí Ukrajinci

Hrozí repete donbaského scénáře. Ruští generálové údajně připravili podrobný plán na invazi do Moldavska. S odkazem na zdroje v ukrajinské armádě to v pondělí napsal britský deník The Times. Úspěšná operace by prý umožnila ruské armádě zaútočit na klíčový ukrajinský přístav Oděsa ze západu.