Příměří s Ruskem uzavřeme nejpozději v květnu, věří Zelenského poradce

Podle Arestovyče nyní připadá v úvahu několik možností. Ukrajina by mohla dosáhnout mírové dohody i stažení nepřátelských vojsk velmi rychle, během týdne nebo dvou. Na řadu by ale mohl přijít také scénář, kdy se Moskva rozhodne do konfliktu zapojit například žoldnéře ze Sýrie. V takovém případě by pak dohoda přicházela v úvahu spíše v polovině nebo na konci dubna.