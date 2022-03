PŘEHLEDNĚ: Seznam firem, které to v Rusku zabalily

Asijská banka pro investice do infrastruktury AIIB , jejímž spoluzakladatelem a hlavním podporovatelem je Čína, pozastavila veškeré své aktivity týkající se Ruska a Běloruska.

Italská energetická společnost Eni chce prodat svůj podíl v provozovateli plynovodu Blue Stream, který vede z Ruska přes Černé moře do Turecka a který Eni spoluvlastní s ruským Gazpromem.

Hollywoodská studia Disney , Warner Bros a Sony Pictures Entertainment oznámila, že přerušují uvádění svých nových filmů do ruských kin.

Americká společnost Apple pozastavila prodej všech svých výrobků v Rusku. Společnost také přerušila vývoz do Ruska a omezila tam fungování platební služby Apple Pay a dalších služeb.

Americké firmy United Parcel Service (UPS) a FedEx , které se řadí k největším logistickým společnostem na světě, zastavily doručování zásilek do Ruska a na Ukrajinu. - Asijská kontejnerová přepravní společnost Ocean Network Express pozastavila rezervace do Ruska a z něj.

Dánský námořní dopravce A.P. Moller-Maersk dočasně přerušil kontejnerovou dopravu do Ruska a z něj. - Německá Deutsche Post oznámila zastavení doručování zásilek firmy DHL do Ruska.

Německý námořní dopravce Hapag Lloyd oznámil dočasné zastavení rezervací do Ruska a zastavil námořní přepravu na Ukrajinu.

Největší námořní dopravce Mediterranean Shipping Company (MSC), který má sídlo v Ženevě, přestal přijímat zboží ke kontejnerové přepravě do Ruska. Zajistí tam jen dopravu potravin a humanitární pomoci.

Švédská přepravní společnost Kuehne+Nagel pozastavila přepravu do Ruska s výjimkou lékařské a humanitární pomoci.

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson přerušil dodávky svých výrobků do Ruska.

Finská společnost Nokia zastavila dodávky do Ruska v souladu se sankcemi.

Německý automobilový koncern Volkswagen, který je největším výrobcem aut v Evropě, až do odvolání zastavil výrobu aut v Rusku, zastaven je i vývoz aut ze skupiny Volkswagen do Ruska. Veškeré aktivity v Rusku zastavila i Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen. Přerušila výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižném Novgorodu, zastavila také export aut do Ruska.