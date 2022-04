Peskov je v ostrém sporu s Kadyrovem

Rusko utrpělo značné ztráty, je to pro nás tragédie, uvedl mluvčí Kremlu

V jiném rozhovoru Peskov v televizi Belarus-1 obhajoval pozici některých ruských celebrit, jež po vpádu odjely do zahraničí. Konkrétně mluvil o herci a moderátorovi Ivanu Urgantovi, který hned první den ruské invaze válku odsoudil a odjel pak do zahraničí.

Kadyrov: Zabereme i Kyjev. Je to úkol od drahého prezidenta Putina

„Je to velký vlastenec,“ uvedl s tím, že „každý může mít svůj názor“. Dodal přitom, že (v Rusku) „máme takové jestřáby, kteří si myslí, že je třeba hned všechny trestat“.

Meduza pak citovala Kadyrova, kterého označila za jednoho z „jestřábů“. Ten přitom napadl Peskova i Urganta za „nedostatečné vlastenectví“. „Netušil jsem, že k tomu, aby se člověk stal vlastencem, musí kritizovat Rusko a pak odjet do ciziny,“ vzkázal jízlivě. „Jak snadné je být vlastencem… Není ani třeba sedět ve studených zákopech,“ napsal na síti Tele- gram. Urgant spekulace o emigraci do Izraele popřel a tvrdí, že odjel jen na dovolenou a že se do vlasti „brzy vrátí“.