Pediatr v Kyjevě chránil miminko brokovnicí, jeho rodina utekla na Domažlicko

O tom, co zažila, se jí velmi těžko mluví. „Byly to dny plné hrůzy. Když teď slyšíme nějaký větší kravál, hned se všichni lekneme. Připomíná nám to bomby a rakety,“ vypráví mladá matka. Její tříletý Maxim se od ní nechce skoro hnout, protože má stále strach.

Se synem a dalšími ženami z rodiny se dva dny ukrývala v bunkru. „Vždycky jen někdo z nás vyběhl ven pro jídlo a zase spěchal zpátky. Protože se situace zhoršovala, rozhodla jsem se utéct,“ pokračuje. Z Kyjeva s ní vyrazila maminka a sestry s dětmi. Třináctičlenná skupina se vydala na nádraží, aby co nejrychleji odjela. „Tam byla spousta lidí. Bála jsem se, že se z města vůbec nedostaneme. Naštěstí se to povedlo,“ líčí.

Vlakem se všichni společně dostali do Mukačeva, odtud do Čopu u slovensko-ukrajinských hranic, kam už České dráhy vypravovaly humanitární soupravy. Během cesty sháněli ubytování, pomocnou ruku jim nabídly desítky lidí. Nakonec našli azyl na Domažlicku. „Všichni jsou na nás opravdu hodní a my jsme za to tolik vděční,“ zdůrazňuje žena.