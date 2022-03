Pavel: NATO se nechává Putinem zatlačit do kouta

„Necháváme se Putinem zatlačit do kouta, naše pomoc by měla být rozsáhlejší,” řekl Pavel a dodal: „Rusko nás zastrašuje, ale Rusko není v pozici, aby mohlo zahájit druhou velkou válku a ustát to. Pokud se člověk jako Vladimír Putin nezastaví včas, tak by mohlo být pozdě.”

Podle Pavla by NATO mělo využít všechny možnosti, které jsou k dispozici. Za nejpravděpodobnější vývoj dění na Ukrajině přitom považuje scénář „nestabilní okupace”.

Střelba do civilistů Novopskov Video: AP

„V současné době, i kdyby se prezidentu Vladimíru Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, odříznout zbytek bránících se sil od politického a vojenského vedení, tak Ukrajinu jako národ nezlomí,“ řekl Pavel.

„Aby ji mohl kontrolovat, ať už úplně nebo částečně, musel by na Ukrajině nechat rozmístěné obrovské síly, které by ho stály velké prostředky, a stejně by musel čelit dlouhému a krvavému konfliktu,“ dodal bývalý armádní generál.

Jourová: Putin chce vymazat Ukrajinu z mapy

V pořadu dále vystoupila eurokomisařka Věra Jourová. „Domnívám se, že Vladimír Putin si plní svůj dlouhodobý cíl, a to Ukrajinu obsadit a vlastně ji vymazat z mapy,“ prohlásila. „Naplnit si svůj sen, že Ukrajina patří pod Rusko a že to není národ, který má právo na existenci,“ doplnila Jourová.

Kreml nepochopil situaci Jan Lipavský, ministr zahraničí (Piráti)

Podobně se vyjádřil i šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Podle něj se Putinovi nedaří plán, jenž vychází z vojenských plánů z roku 1968, a sice nahrnout vojska na Ukrajinu, jenž budou minimálně částí obyvatel přivítána, a následně instalovat loutkovou vládu.

„Toto se nezdařilo. Ukrajina klade odpor. Ukrajinci se brání, jsou ve válce už osm let – to je něco, co asi v Kremlu nepochopili,“ komentoval český ministr zahraničí.

Na Ukrajině se válčí jedenáctým dnem. Rusové se pokoušejí dobýt Kyjev, dosud ostřelují jeho předměstí. V hlavním městě se mezitím chystají na invazi stavěním barikád a dalších překážek. Na hlavní město stále míří i šedesátikilometrový vojenský konvoj.

„Nebudete po nás střílet, tady není Rusko,” křičí demonstranti na ruskou střelbu do vzduchu Video: Twitter MilitaryLand.net

Mezitím začne v nedělní poledne evakuace ukrajinských civilistů z Rusy obklíčeném Mariupolu. Klid zbraní měl v platit již v sobotu, ale pokus skončil fiaskem, ruská armáda pokračovala v ostřelování.

Z čtvrtka na pátek zase ruská armáda ostřelovala jadernou elektrárnu v Záporoží, největší jadernou elektrárnu v Evropě.

Ke zvýšení radiace však podle dostupných zdrojů nedošlo.