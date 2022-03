Obří kolona mířící na Kyjev se zřejmě dala do pohybu. Tisíce civilistů prchají z Irpině

Evakuace by mohla naznačovat, že se dala opět do pohybu obří ruská kolona, která v posledních sice dále narůstala až na téměř 70 kilometrů, ale stála. Konvoj nicméně po současné trase nemá jak překonat řeku Irpiň, protože raketový úder zničil most. Zprávy z místa naznačují, že si ruští okupanti zřejmě most zbořili sami.