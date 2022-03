Obránce klamou vábivé šipky

Zbraňoví experti se však nyní domnívají, že mají co do činění s klamnými cíli, které Rusko odmítlo prodat do ciziny jako součást systému Iskander, aby je západní státy neobjevily a zpětně nezkonstruovaly.

Richard Stevens, bývalý expert britské armády na zneškodňování bomb, řekl listu The New York Times, že nikdy nic podobného návnadám neviděl. „Neviděl to nikdo. Neměl příležitost to vidět,“ dodal.