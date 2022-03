Nebezpečné ticho. Vojenské špičky USA se snaží dovolat ruským protějškům. Nikdo to nebere

Podle něj je třeba zamezit scénáři, kdy NATO a Rusko náměsíčně vkráčí do války, „protože vysocí lídři nemohou zvednout telefon a vysvětlit si, co se děje“.

„Černý scénář by byl ruský raketový útok nebo útočný letoun, který zničí americké velitelské stanoviště za polsko-ukrajinskou hranicí,“ řekl Stavridis. „Místní velitel by mohl okamžitě reagovat v domnění, že událost byla předzvěstí širšího útoku. To by mohlo vést k rychlé a nevratné eskalaci, včetně potenciálního použití jaderných zbraní,“ doplnil.