Polsko učiní vše pro uložení smluvních pokut Rusku, které zastavilo dodávky plynu do země. Ve středu to podle agentury Reuters prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki. Potvrdil, že Varšava za ruský plyn nebude platit v rublech, jak to vyžaduje Moskva, a vyzval partnerské země, aby tak nečinily ani ony.