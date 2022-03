Mluvčí Kremlu: Jaderné zbraně použijeme při existenčním ohrožení

Rusko jaderné zbraně může použít v případě, že se bude cítit existenčně ohroženo, jak to stojí v jeho obranné doktríně. V rozhovoru pro americkou stanici CNN to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Vysvětloval také, proč Moskva do poslední chvíle popírala, že by se na invazi na Ukrajinu chystala. Odhalila prý chystaný útok Ukrajinců.