Medvěděv: Rusko může jaderné zbraně použít ve čtyřech případech

„Zatřetí, když by byl podniknut útok na kritickou infrastrukturu, který by paralyzoval ruské prostředky jaderným zastrašením,“ uvedl Medvěděv s odvoláním na jadernou doktrínu své země.

Poslední bod vyvolává velké obavy, protože by Rusko mohlo nasadit zbraně, když by hrozil pád režimu nebo ztráta území některé spojenecké země.

Expert na Rusko Pavel Lužin uvedl, že by použity být mohly. Nejprve by mohl být podniknut útok do neobydlených oblastí nebo do moře. „A poté, pokud by chtěl nepřítel dále bojovat, mohly by být použity přímo,“ uvedl Lužin.