Kyjev už není hlavním cílem Ruska? Britové to vidí jinak

Ruské jednotky několikrát neuspěly ve snaze proniknout do Kyjeva. Neuspěl rychlý postup výsadkářů z letiště v Hostomelu, ani postup podél západního břehu Dněpru do sídliště Obolon.

Snaha proniknout do metropole ze severovýchodu byla zastavena před Brovary, kde byl zničen celý ruský tankový pluk.

Několik amerických představitelů sdělilo listu The Wall Street Journal, že dobytí Kyjeva už není hlavním cílem Moskvy. Rusku prý stačí vyhlášení neutrality ze strany Ukrajiny a udržení územních zisků.

Zatím nikdy plně nefungovaly koridory pro odchod civilistů z Mariupolu. Obě strany se navzájem obviňovaly, že koridory ostřelovaly. Navíc do Záporoží nebyla zajištěná přeprava, řekl listu The Guardian jeden z utíkajících, který odvezl rodinu na území pod kontrolou proruských separatistů.

Ruským stratégům je ale také jasné, že pád Kyjeva by znamenal vítězství, kdy by si mohli diktovat podmínky, které zajím Kyjev odmítá. Pokud by je Ukrajinci nepřijali, budou ruské síly podle vyjádření amerických představitelů dál bojovat.