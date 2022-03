Koho vyslalo Rusko vyjednávat? Ultrakonzervativce, který má Ukrajinu za pouhý přízrak

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov ocenil Medinského jako muže, který „má jisté obchodní vlastnosti a je zběhlý v nejhlubších odborných analýzách“. „Je poradcem prezidenta. Je představitelem na nejvyšší úrovni. To vše je pro vedení jednání zapotřebí – a prezident to vzal v úvahu,“ řekl Peskov podle ruské agentury TASS.

Poté byl odvolán šéf ruského státního archivu a Medinskij řekl: „I kdyby byl tento příběh od začátku do konce vymyšlen, i kdyby žádný Panfilov neexistoval, i kdyby nic nebylo, je to posvátná legenda, do které se nemělo zasahovat. Lidé, kteří to dělají, jsou špinavá verbež.“