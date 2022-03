Jednejte o vzniku bezletové zóny na Ukrajině, vyzvalo deset zákonodárců Fialu

O vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou opakovaně žádá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. NATO to zatím odmítá s tím, že se chce vyvarovat přímé vojenské konfrontace s Ruskem.

Čeští zákonodárci tvrdí, že jsou si vědomi „nepředvídatelných následků”, které by takovýto krok měl, zároveň však zdůrazňují znepokojení, které vyvolávají pokračující ruské útoky na civilní cíle.

„V této souvislosti považujeme za nutné zahájit jednání alespoň o úzce vymezené zóně nad humanitárními koridory mimo oblast bojových operací. Pokud by k této operaci přispěly i státy mimo NATO, nemohlo by to být považováno za eskalační krok ze strany Aliance,” píší zákonodárci v otevřeném dopisu.