Hledá se armáda. Rusko shání vojáky přes inzeráty

„Během deseti, maximálně 15 dnů vyřídíte vše okolo kontraktu. Krátkodobý je na tři či šest měsíců či na rok. A rovnou pojedete,” prohlásili v jednom středisku na jihu Ruska. „Vše závisí na člověku. Ode dneška během pěti dnů vše vyřídíte a pak si ještě dva tři dny počkáte na rozkaz,” řekli o termínech v jiném regionu. V jednom středisku zpravodaji BBC slíbili, že do přehlídky 9. května si stihne zabojovat na Ukrajině. Jinde 8. dubna odhadli, že do boje se dostane už za týden.

Standardní kontrakt s armádou se uzavírá na období od dvou do pěti let. Opakovaný kontrakt může být od jednoho roku do deseti let. Nyní v náborových střediscích také hovořili o zjednodušeném vyřizování všech formalit.