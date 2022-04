Analytik: Těžké boje na východě Ukrajiny budou připomínat druhou světovou válku

Ohnisko konfliktu na Ukrajině se přesouvá na východ země, kde jsou přítomné zřejmě nejlepší bojové jednotky Ukrajiny. Ty ruskému postupu zatím odolávaly, v nastávajících dnech a týdnech by ale podle odborníka mohly získat výraznou převahu ruské síly, které se přemísťují ze severu.

Spišák uvedl, že podle Institutu pro studium války (Institute for the Study of War – ISW) bude pravděpodobně další klíčovou bitvou války bitva o Slovjansk.