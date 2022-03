Abramovič v Polsku? Mohl by být Putinovým vyjednavačem, píší Financial Times

Zdroje The Financial Times tvrdí, že Abramovič se poté, co obdržel Putinovu podporu, setkal s vysokým představitelem úřadu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby pomohl s přípravou rozhovorů.

Odkud měl ruský oligarcha do Polska přicestovat, Financial Times neuvádějí. Na sociálních sítích se nicméně množí nepotvrzené zprávy, že ruský miliardář Roman Abramovič přijel do Polska z Ukrajiny, upozornil zpravodaj České televize Andreas Papadopulos.

Vcera mel do Polska podle novinare J. Stachowiaka prijet vlakem z Ukrajiny rusky oligarcha Roman Abramovic. Toho se zatim netykaji sankce, protoze hraje dulezitou roli ve vyjednavani o primeri mezi Kyjevem a Moskvou. Spekuluje se o tom, ze by v Polsku mohl hovorit s J. Bidenem: https://t.co/nzSCgJIrL8 — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) March 25, 2022

Podle informací polské televize TVN by se mohl ruský miliardář dokonce neformálně setkat s americkým prezidentem Joe Bidenem, který do Polska přicestoval. O možném zapojení Abramoviče do vyjednávání svědčí i informace amerického deníku The Wall Street Journal.

Ten ve čtvrtek s odvoláním na informované osoby napsal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v nedávném telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem přimlouval, aby Američané nezařazovali Abramoviče na svou černou listinu.

Někteří západní činitelé informovaní o průběhu rozhovorů zpochybnili, zda Abramovič v jejich přípravě vůbec nějakou roli sehrál.

Podle dalších se mohl pokusit zveličit své zásluhy ve snaze zabránit tomu, aby se stal terčem západních sankcí a neztratil tak kontrolu nad svými aktivy v Británii, včetně fotbalového klubu Chelsea.