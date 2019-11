U vzniku Fronty an-Nusra (Džabhát an-Nusr, جبهة النصرة‎) stáli po propuknutí syrské občanské války vůdce tehdejšího Islámského státu v Iráku abú Bakr Bagdádí a vedení Al-Káidy. V srpnu 2011 pověřili Syřana abú Muhammada Džúláního, aby ustavil pobočku Al-Káidy v Sýrii . Jejím úkolem mělo být svržení Asadova režimu. Džúlání proto na podzim přešel z Iráku do Sýrie, kde se spojil s místními islámskými radikály propuštěnými ze syrské vojenské věznice.

Fronta an-Nusra zpočátku ovládala část provincie Dajr az-Zaur v pouštní oblasti na východě Iráku , odkud ji později vytlačil Islámský stát . Půldruhého roku po vzniku Fronty an-Nusra totiž došlo k roztržce s IS. V dubnu 2013 šéf Islámského státu v Iráku (dnešní IS) abú Bakr Bagdádí oznámil, že an-Nusra je součástí nově vzniklého Islámského státu v Iráku a v Levantě (ISIL). [ celá zpráva ]

To ale popřel vůdce an-Nusry Džúlání, který oznámil, že fronta je součástí Al-Káidy, a slíbil věrnost jejímu vůdci Ajmánu Zavahrímu. [ celá zpráva ]

Džúlání odmítá, že byl Fronta an-Nusra byla teroristická. Tvrdí, že nikdy neměl zájem útočit na Západ, a šéf Al-Káidy Ajmán Zavahrí mu to prý dokonce zakázal s tím, že se má soustředit na Sýrii.

Prioritou je pro něj boj s vládou syrského prezidenta Bašára Asada a jeho spojenci ze šíitského libanonského hnutí Hizaballáh a Íránu i s Islámským státem. Když se však do bojů v Sýrii zapojilo na konci září 2015 na straně Asada Rusko, vyzval nejen k útokům na menšinu alávitů, z níž pochází Asad, ale apeloval také na Kavkazany, aby útočili přímo v Rusku. [ celá zpráva ]

I když an-Nusru vytlačil Islámský stát z provincie Dajr az-Zaur, neoslabilo ji to. Přesunula své aktivity na západ Sýrie do provincií Hamá, Latákija a zejména Idlib, který se nakonec stal její hlavní základnou.

Odhaduje se, že tehdy měla ve zbrani 10 000 mužů. Podporovaly ji Katar a Saúdská Arábie, které jí poskytovaly peníze i zbraně. Bojovníci do ní přicházeli přes Turecko.

Zpočátku an-Nusra bojovala po boku dalších vzbouřeneckých skupin v Sýrii, ale později došlo ke sporům. Vůdci umírněných skupin měli obavy, že chce an-Nusra Sýrii islamizovat. Od roku 2013 fronta bojovala nejen proti vládním silám Bašára Asada, ale také proti umírněným skupinám. Během let 2014 a 2105 zlikvidovala Syrskou revoluční frontu (SRF) a hnutí Harakat Hazm, což byly významné umírněné skupiny vyzbrojené Američany. [ celá zpráva ]

Cílem bylo dostat pod svou kontrolu co největší území a zmocnit se zbraní umírněných skupin. Část bojovníků poražených uskupení vstoupila do an-Nusry. [ celá zpráva ]

Kromě vlády a IS jsou jedním z hlavních nepřátel fronty kurdští bojovníci z milicí YPG, kteří ovládli oblast u hranic s Tureckem, označovanou jako Rojava.

Přes neskrývaně radikální názory s Frontou an-Nusra spolupracovaly i další skupiny, i když to popíraly. Mnohé menší skupiny to obhajovaly tím, že jinak by byly rozprášeny.