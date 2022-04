V Rotterdamu se kvůli sankcím hromadí tisíce kontejnerů mířících do Ruska

Každý z těchto kontejnerů se musí pečlivě zkontrolovat, zda nějak neporušuje sankce. Z přibližně 470 milionů tun zboží, které se v rotterdamském přístavu ročně přeloží, směřuje asi 13 procent do Ruska. Ze všech kontejnerů, které tudy projdou, je zhruba desetina nějakým způsobem s Ruskem spojena.

Z tisíců zásilek na každém plavidle „může být několik desítek nebo stovek určeno do Ruska”, řekl. „Je třeba je izolovat, oddělit od sebe a pak provést fyzickou kontrolu kontejnerů před jejich uvolněním,” dodal.

„To dále zvyšuje náklady, pokud jde o fyzický prostor, pracovní sílu a čas,” rozvedl Castelein. V přístavu podle něj nyní na kontrolu čeká 4500 kontejnerů, což je mimořádná situace. „Snažíme se udržet toto číslo co nejnižší, protože máme limitovaný prostor,” vysvětlil.

Pokud by počet kontejnerů souvisejících s Ruskem vedl k úplnému zablokování terminálů, přístav je podle něj připraven vytvořit volnou kapacitu zřízením takzvané odkládací plochy. „Kapacitu terminálu Euromax lze rozšířit, toho bychom mohli nakonec využít,” rozvedl.

Nizozemská vláda přijímá opatření, která mají v krátkodobém horizontu přispět ke zvýšení kapacity dovozu LNG do Nizozemska. Kapacita LNG terminálu v přístavu, který provozují společnosti Nederlandse Gasunie a Koninklijke Vopak, by se měla do konce roku zvýšit o 30 až 40 procent, uvedl Castelein.