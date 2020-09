Hospodští nechtějí zavírat už v deset večer

Restaurace a bary budou od čtvrtka muset zavírat ve 22.00 místo současné půlnoci. Zavřené zůstanou stejně jako dosud do šesté hodiny ranní. Jako jedno z prvních opatření proti šíření nákazy to uvedl nově jmenovaný ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). A hospodským se to vůbec nelíbí.