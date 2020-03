Zaorálek přislíbil pomoc nezávislému kulturnímu sektoru

Vláda by měla v pondělí projednat materiál, který by umožnil poskytnout osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) půjčky do půl milionu korun. Měly by pokrýt především provozní věci, řekl novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj by tyto půjčky měly pomoci i lidem z oblasti nestátního kulturního sektoru, kteří se kvůli omezení veřejných produkcí dostávají do potíží.