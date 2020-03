Lidé v České republice si se Svěrákem a Uhlířem zpívali písničku Není nutno

„Takovou patálii, jako nám nadělal ten korunovanej virus, nepamatují ani tak věkovití jedinci, jako jsem já. Ale to neznamená, že se z toho zblázníme, a to neznamená, že to nebude mít konec. Bude to mít konec. Zase budeme chodit do školy, do práce a do divadla, a budeme se družit, dokonce objímat. A víte proč? Protože nepanikaříte. Protože jste obětaví, spolehliví a neztrácíte smysl pro humor. A taky jste vynalézaví,“ řekl mimo jiné Zdeněk Svěrák.