Zápasník Grznár chce válku. Vyšetřuje ho policie

Sedmatřicetiletý sportovec v březnu na sociální síti Facebook veřejně vychvaloval válku. Dokonce uvedl, že se těší, až vypukne v Česku.

„Má to jednu velkou výhodu. Ve válce neexistuje právo. Ve válce můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mně líbí, to je sen. A přežijou jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko nebo kdokoli jiný přijde na nás… Chci válku,“ řekl Grznár v první části videa z minulého týdne nahraného v autě, které později zmizelo, protože šlo o tzv. Facebook Story.

Nahrávka poté pokračuje na jiném místě, ale obsahově je velmi podobná. „Zkrátka a dobře válka, to je vlastně jediná svoboda, protože víš, že můžeš kdykoli chcípnout, a zároveň víš, že můžeš kohokoli zabít, a to je prostě dobrý. A tuhle svobodu já chci… Chci válku v České republice a udělám pro to všechno,“ dodal kulturista na videu, které poté kdosi sdílel i na jiných sociálních sítích.

Grznár na videu Foto: Instagram Filipa Grznára

Jeho proslov už má policejní dohru. Podle tří na sobě nezávislých důvěryhodných zdrojů Práva už domažličtí kriminalisté zahájili proti Grznárovi úkony trestního řízení a případ dozoruje tamní okresní státní zastupitelství.

Policisté kulturistu podezřívají, že se mohl dopustit buďto trestného činu podněcování útočné války, anebo také popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Za první z nich by v případě odsouzení hrozil až desetiletý trest.

To, že policie Grznára prověřuje, nepřímo potvrdila následně Právu mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová. „S ohledem na probíhající trestní řízení nemůžeme poskytnout žádné informace,“ řekla ve středu Burešová. Podle informací Práva policisté Grznára dosud ještě ani nevyslechli a z ničeho neobvinili.

Už byl jednou odsouzen

Grznár měl i v minulosti problémy se zákonem. Před rokem koncem března mu ústecký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 15 tisíc korun za to, že na videu natočeném v Plzni v červnu 2017 veřejně schvaloval vraždu romského řidiče dodávky v Chomutově z května téhož roku a vyhrožoval vyvražděním dalších Romů.

Incident se odehrál na tamním sídlišti, kde nyní k deseti letům vězení odsouzený Petr Benda zastřelil romského řidiče s tím, že chtěl chránit lidi na ulici i sebe. Muž prý se svou dodávkou najížděl do lidí a jiných aut, a nakonec i proti němu. Soudy mu tehdy neuvěřily. Grznár na to pak reagoval ostrým videem na sociální síti Instagram.