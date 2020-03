V uzavřené oblasti na Olomoucku řádí zloděj

Zloděj se podle ní do objektu vloupal v noci na čtvrtek. „Aby se mohl dostat dovnitř, rozbil nejprve okno do dřevníku. Hodilo se mu tříkilové balení kávy, kterou našel v kuchyňské lince a také aku vrtačka i s nabíječkou, kterou objevil v jiné místnosti. Škodu poškozený vyčíslil na zhruba šest tisíc korun,“ uvedla mluvčí.

Po pachateli policisté pátrají. Běžně by mu hrozil trest vězení maximálně dva roky. Protože se však tohoto činu dopustil po vyhlášení nouzového stavu, hrozí mu mnohem vyšší sazba, a to v rozmezí od dvou do osmi let odnětí svobody.