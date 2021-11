Soud v Brně řeší žádost o Rathovo propuštění z vězení

Krátce po deváté hodině zahájil jednání soudce Josef Tatíček. Prošedivělého Ratha přivedla eskorta z vězení vnitřním prostorem soudu, nedostal se tak do kontaktu s čekajícími novináři.

Jako první předstoupil před soud právě Olejár. Podle něj by měl Rath po propuštění zajištěné bydlení a mohl by pracovat na poliklinice v Hostivici. „Stal se vzorem pro další odsouzené ve výkonu trestu, hledal možnost uplatnění svých znalostí,“ napsal Olejár do žádosti s odkazem na Rathovu činnost ve vězení při pandemii nemoci covid-19.