Soud tvrdě potrestal Metrostav: Tři roky se nesmí ucházet o veřejné zakázky

„S rozsudkem se neztotožňujeme, a tak se vůči němu naši právní zástupci odvolali. Soudní řízení tedy dále probíhá a my se z toho důvodu nemůžeme a nebudeme až do konečného pravomocného rozhodnutí vyjadřovat,” uvedl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Pokud by rozsudek byl pravomocný, na Metrostav by to mohlo mít velmi citelný dopad. Významnou část svých výdělků má totiž tato stavební firma právě ze státních a veřejných zakázek, například na českých silnicích od ŘSD.