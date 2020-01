Soud uznal vinu Ratha a dalších i v druhé větvi korupční kauzy

Kauza se týká celkem osmi lidí a devíti firem, přičemž všichni vinu odmítají. Rath čelí obžalobě z přijímání úplatků. Státní zástupce navrhl, aby mu za to soud o nejméně dva a půl roku prodloužil sedmiletý trest, který si odpykává kvůli korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku.

Žalobce v kauze Rath: Metrostav by neměl dělat veřejné zakázky deset let

Ratha přestěhovali z věznice v Teplicích do Prahy

Mezi obžalovanými figuruje také největší česká stavební společnost Metrostav a její generální ředitel Pavel Pilát. Vrcholný manažer firmy by si podle státního zástupce zasloužil pětiletý nepodmíněný trest.

Společnost by pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách. Metrostav považuje obžalobu za účelovou a návrh trestu za likvidační.