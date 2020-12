Vězeňská služba nasadí na covid jednotku vězně Kotta i Ratha

Server Seznam zprávy v pátek napsal, že Kott již odjel do brněnské vězeňské nemocnice. Rath podle serveru už několikrát nabídl pomoc. Chtěl také, aby mu soud přerušil trest a on mohl nastoupit do nemocnice. To však musí posoudit ministerstvo. Ve věznicích je momentálně 10 lékařů.