Manželku nepustili do obchodu se čtyřletou dcerou, stěžoval si muž z Ostravy

Jeho manželka tak musela zpátky domů, a nakoupit mohla až poté, co dorazil odpoledne z práce. „Volal jsem na ministerstvo průmyslu a obchodu a tam mi potvrdili, že žádné takové opatření není,“ řekl pan Jaroslav s tím, druhý den šel nakoupit on.

Z toho, jak se zaměstnanci Albertu zachovali, je muž znechucený. „Mám ten obchod u baráku, přece nebudu jezdit do krámu přes půl města,“ povzdychl si s tím, že ve čtvrtek zase viděl, jak ten samý člen ochranky kontroloval v době od 10 do 12 občanské průkazy důchodcům. „Najímají si tam asi ty největší hňupy,“ nebral si pan Jaroslav servítky.

Podle Šárky Bártové ze zákaznické linky prodejen Albert by opravdu neměli lidé brát do obchodu děti, pokud to jde. „Ale chápeme, že člověk třeba nesežene hlídání. Zákaz jako takový to není, ale v každém případě to není doporučováno. Ale měli by být lidmi s dětmi vpuštěni,“ ujistila a dodala, že zaměstnancům prodejny nadřízení vysvětlí, že žádné omezení vůči dětem ze strany Albertu neexistuje.