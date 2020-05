Znovuotevření škol v Norsku epidemii koronaviru nerozdmýchalo

"Do této chvíle jsme nezaznamenali, že by otevření škol a barnehager mělo negativní dopad na epidemiologickou situaci," uvedl na pondělní tiskové konferenci zástupce norského institutu veřejného zdraví Frode Forland.

"Pokud by uvolnění opatření mělo takový důsledek, dnes už bychom to museli pomalu vidět na nárůstu počtů infikovaných," řekl. Toto zjištění se podle něj vtahuje také na znovuotevření kadeřnictví či fyzioterapeutických služeb z 27. dubna. Forland ale připustil, že v tomto případě je možná ještě "trochu brzy" na to, aby se uvolnění projevilo na počtu hospitalizovaných. Úřady však podle něj situaci bedlivě sledují.