Země se skoro sto miliony obyvatel nemá ani jednu oběť koronaviru

Hovoříme-li o zemích, které dobře zvládly pandemii koronaviru, často se skloňuje Jižní Korea, kde však mají v uplynulých dnech značné potíže se zvládáním nových ohnisek nákazy. Vietnam má přes 97 milionů obyvatel, ale jen 328 potvrzených případů a nula obětí. Až se chce říci, že to zní skoro moc dobře na to, aby to byla pravda. Ta nula jistě tak trochu provokuje. Vietnam ale situaci zatím zvládl bez ztráty kytičky, píše CNN.