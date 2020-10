Zaorálek: Svět umění se sám neoživí, potřebuje pomoc

Jaká částka by pro vás byla přijatelná?

Bylo by to na výklad, ale kdybych to měl zjednodušit, do oblasti kultury bych potřeboval 1,5 až 2 miliardy. Něco v roce 2020, něco v roce 2021.

V roce 2021 budeme potřebovat, pokud se situace bude vyvíjet podobně jako nyní, masivněji pomoci, aby česká kultura přežila. Bude třeba ji restartovat a oživit. Už teď se vzhledem k vývoji ukazuje, že se sama neoživí, takže potřebujeme další zdroje na to, abychom jí pomohli.

Vidíte to reálně?

Vidím, protože už jsme měli ve čtvrtek ráno jednání, na němž mi bylo řečeno, dokonce i premiérem, že mi garantuje, že prostředky dostaneme. Nikdo to nezpochybnil a nebyl na něm nikdo, kdo by řekl, že kultura by tyhle peníze neměla dostat. Mé argumenty vesměs všichni přijali. Můj dojem z ranní debaty je pozitivní a premiér mi řekl svou větu jasně.

Podmínky pro čerpání z programu COVID-Kultura mohla splnit jen malá část uchazečů, čerpá se zlomek pomocné částky. V čem má být COVID-Kultura II jiný?

Program COVID-Kultura II, jenž bude vyhlášen do konce října, se poučil z první fáze, která byla v podstatě experimentem. Ukázalo se, že pro žadatele nebylo jednoduché naformulovat podmínky, protože některé věci nebyli schopni doložit nebo to pro ně bylo obtížné.

Změna je v tom, že nyní mohou žádat o více typů nákladů, nejenom o ty zmařené. Mohou žádat o běžné provozní náklady, které jim vznikají z toho, že jsou ve své práci zablokovaní.

Podařilo se nám prosadit to, co jsme původně chtěli – rozšíření. O prostředky nyní mohou žádat jak jednotlivci, kteří působí v oblasti kultury, ať jsou to umělci, performeři a podobně, tak firmy, které v této oblasti podnikají. Podmínky se nám nyní podařilo nastavit tak, jak jsme si přáli.

Říkám vždycky, že můj zájem je, aby se k žadatelům peníze dostaly. Musíme to dokázat a musíme najít způsob jak.

Myslíte, že teď to fungovat bude?

Teď jsou podmínky takové, že by to fungovat mělo. S ministerstvem financí jsme se dohodli na tom, že bude akceptovat určitý změněný přístup, protože i ono uznává, že když to máte tak úžasně sestavené, že se k tomu lidé nedostanou, je to nanic. Myslím si, že nyní jsme to nastavili dobře.

Dohodli jste se i s ministerstvem průmyslu a obchodu?