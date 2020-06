Základní informace pro cestování a pobyt v Řecku

Řecko patří ke koronavirem méně zasaženým zemím v Evropě. Úřady tam k 10. červnu evidovaly 3068 nakažených, 1374 uzdravených a 183 obětí. Cestování do Helénské republiky a pobyt v ní patří ke spíš bezpečnějším cestovatelských počinům. Smysl cestovat do Řecka má až do 15. června, do té doby země uvaluje karanténu i navzdory negativnímu testu na covid.