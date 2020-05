Z remdesiviru se může stát obří byznys. Výroba přitom stojí pakatel

Americká farmaceutická společnost Gilead Sciences, která v roce 2014 vyvinula experimentální antivirotikum remdesivir, by mohla lék prodávat za mnohonásobně vyšší cenu, než jsou výrobní náklady. Remdesivir se ukázal jako účinný v boji s koronavirem. V případě, že to potvrdí i další testy, cena léku by mohla raketově vystřelit nahoru.