WHO: Šíření koronaviru se v Africe zrychluje

Virus, který do afrických měst na začátku zavlekli cestovatelé z ciziny, se nyní šíří do venkovských oblastí. Tam přitom není k dispozici vybavení ke zvládnutí případů, které potřebují intenzivní péči, řekla Matshidiso Moetiová, jež v rámci WHO odpovídá za oblast Afriky.