Výborný: Stát nemůže řídit opoziční menšina

Plánujete učinit kroky k omezení obstrukcí opozice, jaké jsme viděli při hlasování o pandemickém zákonu?

Bezpochyby. Hledáme cesty k tomu, aby Sněmovna plnila roli, kterou má. Aby byl slyšet hlas opozice, aby opozice mohla do určité vyvážené míry používat i zdržovací taktiky. Ale není možné, aby tyto zdržovací taktiky či otevřené obstrukce úplně paralyzovaly Sněmovnu. V tom okamžiku není zajištěna vyváženost, o které mluví ve svých nálezech i Ústavní soud.

Ale takové omezení přece může opozice napadnout, že jí znemožňujete právo projevu na parlamentní půdě.

Máme pravidla hry, to je jednací řád. To je zákon, nemůžeme ho obejít ani porušovat. Jsou tu ale i věci, které v jednacím řádu nejsou, jsou jen zvykovým právem. Nerad bych do toho sahal, ale pokud by toto mělo pokračovat i u dalších hlasování o jiných zákonech, tak se bavme o novelizaci jednacího řádu. Je to ale běh na dlouhou trať, třeba na rok. Sněmovna může vedle jednacího řádu přijímat i autonomní usnesení a jimi může upravovat v průběhu jednání leccos.

Nechci být čtyři roky ve válečném stavu a každý druhý týden přespávat ve Sněmovně.

Můžeme se bavit o časovém omezení vystupování, o tom, kolikrát lze vystoupit s přednostním právem a podobně. Já bych ale rád, abychom se s opozicí, minimálně s její rozumnější částí, dohodli na férové podobě jednání.

Nechci, abychom tu byli čtyři roky ve válečném stavu a každý druhý týden tu jednu až dvě noci přespávali. To je přece strašidelný obrázek Sněmovny směrem k veřejnosti.

V úterý večer jste navrhl hlasování o přestávce, kterou si chtěl vzít klub SPD. Není to už trochu extrémní krok?

Nepopírám, že je to krok na hraně. Ale je možný, protože přestávky jsou jen zvykovým právem, v jednacím řádu nejsou. Chtěli jsme ale jako vládní koalice ukázat určitou míru síly. Toto je poziční hra a my máme většinu. Není možné, aby většina stála v koutě a řídila to tu opoziční menšina, notabene dvaceti poslanců SPD.

Mluvil jste o omezení přednostního práva. Uvažujete i o limitu, jak dlouho by mohl poslanec s přednostním právem mluvit?

Je to největší problém, který v tuto chvíli máme. Druhá věc je rozprava o programu schůze, která není vůbec nijak omezená. Osobně si umím představit omezení rozpravy o programu na pět minut. Má se říct název bodu a v pěti minutách odůvodnit, proč má být bod projednán. A ne číst důvodovou zprávu nebo vysvětlovat „střeva“ zákona.

Pokud jde o přednostní práva, to je složité. Omezovali bychom toho, kdo reprezentuje klub. Otázka je, zdali mají mít stejná přednostní práva předsedové stran i předsedové klubů. Také je otázka, jestli má být přednostní právo skutečně časově neomezené a jestli může být v rámci jednacího dne neomezený počet vystoupení s přednostním právem. To jsou tři věci, které mě napadají a o kterých se můžeme bavit.

Existuje precedent z dob vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kdy koalice ukončila rozpravu při projednávání EET. A to i ve chvíli, kdy byli ještě opoziční poslanci přihlášeni k rozpravě. Sáhli byste i k takovému kroku?

Neumím si představit, že by takový krok byl v jednacím řádu ukotven, ale dovedu si ho představit jako zcela mimořádný nástroj, kterým může sněmovní většina v okamžiku, kdy menšina dlouhodobě a zjevným způsobem blokuje možnost většiny, prosazovat své návrhy.

Tehdejší opozice, jejíž některé strany jsou dnes ve vládě, to silně kritizovala.

Ano, ale kdyby například ještě druhý den až do noci trvala rozprava o pořadu schůze, tak by podle mě důvody sáhnout k tomuto kroku byly naplněny.

Proč nemohla vláda s projednáváním pandemického zákona počkat, pokud bude i podle slov ministra zdravotnictví Vlastimila Válka pravděpodobně potřeba především kvůli možné podzimní vlně?

Vláda může jen odhadovat, co bude za měsíc. Netušíme, jestli se během jara neobjeví nová mutace. V okamžiku, kdy toto nebezpečí reálně je, i když nízké, bylo by velmi nezodpovědné, aby vláda ten nástroj neměla v ruce. Všichni by nám pak vyčítali, že bychom buď museli znovu vyhlásit brutální nouzový stav, což nikdo nechce, nebo to řešit přes krajské hygienické stanice a zákon o ochraně veřejného zdraví. A to také nikdo nechce. Proto tady má být pandemický zákon jako měkčí varianta. Důležité jsou i pozměňovací návrhy, které ho výrazně změkčují. Ten zákon je trochu symbol, pandemická pohotovost může být kdykoliv zrušena a potom nebude možné opatření přijímat.