Volby v době epidemie jsou skandál, děsí se polský virolog

„Návrhy, jak by se měly volby v mimořádně složitých časech, které prožívá i Polsko, uskutečnit, se však do poslední chvíle množí jako králíci a politici při tom dělají neuvěřitelná salta,“ napsal list Gazeta Wyborcza.

Upozornil, že podle posledního jednání vládního Práva a spravedlnosti (PiS) by se už volby neměly uskutečnit v původně stanoveném termínu 10. května a korespondenčně – protože roznést 30 milionů volebních lístků do více než 15 milionů domácností za tři dny není možné –, ale 23. května, a to tradičně ve volebních místnostech.